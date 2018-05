Vesakh: Buddhisten feiern „dreimal heiliges Fest“

Buddhisten weltweit feiern in den kommenden Tagen Vesakh. Gefeiert wird die Geburt Buddhas, sein Erwachen und sein Parinirvana, der Austritt aus dem „Kreislauf des Leidens“, das völlige Verlöschen. Buddhisten nennen ihr wichtigstes Fest daher auch das „dreimal heilige Fest“. In Österreich finden die Feierlichkeiten am Wochenende statt.

Mehr dazu in religion.ORF.at