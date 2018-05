Formel 1: Red Bull Favorit im Jubiläumsrennen

Für Red Bull Racing ist das nächste Formel-1-Rennen in Monaco etwas ganz Besonderes. Der österreichisch-britische Rennstall feiert am Sonntag (15.00 Uhr, live in ORF eins) im Fürstentum seinen 250. Grand-Prix-Start - und ist dort noch dazu Favorit. Auf Kursen, wo nicht die Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden ausschlaggebend ist, haben die „Bullen“ einen Vorteil. „Ein Monaco-Sieg wäre gewaltig, speziell weil es der 250. Grand Prix ist“, sagte Daniel Ricciardo, der auf den ersten Red-Bull-Erfolg in Monte Carlo seit 2012 hofft.

