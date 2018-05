Ermittler präsentierten Beweise

Die Rakete, mit der vor knapp vier Jahren Passagierflug MH17 über der Ostukraine abgeschossen worden war, „stammte“ laut internationalen Ermittlern von einer Brigade der russischen Armee. Man habe die Flugabwehrrakete mittels Beweisen identifiziert und diese der 53. Flugabwehrbrigade im russischen Kursk zuordnen können, so die Ermittler am Donnerstag in Den Haag. Die Zahl der Verdächtigen habe sich damit von hundert „auf ein paar Dutzend“ reduziert. Moskau wies bisher alle Vorwürfe zurück. Die Ermittler sprechen nun von Beweisen, die auch im Gerichtssaal halten würden. Bei dem Abschuss des Flugzeugs waren 298 Menschen gestorben.

