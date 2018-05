Ziege folgte Bergsteigern: Rettungsaktion in Tirol

In Tirol hat die Bergrettung einen eher ungewöhnlichen Einsatz zu absolvieren gehabt. Sie musste in den Zillertaler Alpen eine Ziege bergen. Das Tier was Bergsteigern auf den knapp 3.500 Meter hohen Olperer gefolgt.

