Wirtschaft in Schieflage

Die türkische Lira ist gegenüber dem Euro so schwach wie nie zuvor. Zwar stemmte sich die türkische Notenbank am Mittwoch gegen die Talfahrt der Landeswährung, das brachte jedoch wenig - ein Problem für Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Währungsverfall könnte dem Bündnis der Oppositionsparteien kurz vor der Wahl am 24. Juni in die Hände spielen. Die türkische Wirtschaft gerät zunehmend in Schieflage.

