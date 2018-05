China sagt Merkel weitere Öffnung der Wirtschaft zu

Deutschland und China wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen und auf eine neue Stufe heben. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang kündigten heute in Peking an, künftig auch eine engere Kooperation im Hightech-Bereich anzustreben.

Li sprach von „freundschaftlichen Beziehungen“. Wo immer deutsche Unternehmen Probleme mit den Investitionsbedingungen hätten, werde sich China um eine Verbesserung bemühen. „Wir werden nicht aufhören mit der Öffnung“, sagte er. China habe besonderen Nachholbedarf im Dienstleistungssektor. Beide Regierungschefs bekräftigen, dass sie an multilateralen Handelsordnungen festhalten wollen und einen Abschluss des EU-China-Investitionsabkommens wünschen.

Merkel zwischen den Stühlen

Für Merkel ist der Besuch in China, der bis morgen dauert, ein Drahtseilakt. Zahlreiche politische Themen wie der einseitige Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und der von Washington ausgehende Handelsstreit stehen auf der Tagesordnung. Peking wird versuchen, den Spalt in den transatlantischen Beziehungen zu nutzen und Merkel gegen US-Präsident Donald Trump auszuspielen, sind Insider überzeugt. Merkel indes hofft auf einen besseren Marktzugang für deutsche Firmen in China - und sitzt auch hierbei zwischen zwei Stühlen.

