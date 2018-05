Polizeigroßeinsatz in katalanischen Regierungsgebäuden

Die spanische Polizei hat heute Früh eine Großrazzia in Gebäuden der katalanischen Regionalregierung und verschiedenen Rathäusern durchgeführt. Fast 500 Beamte suchten parallel in Barcelona, Tarragona, Reus und Girona Beweise, dass für die Durchführung des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober illegal öffentliche Steuergelder von der Regionalregierung benutzt wurden.

Die Spezialeinheit für Wirtschaftsdelikte der spanischen Polizei (UDEF) will bereits Beweise dafür haben, dass mindestens zwei Millionen Euro Steuergelder für die Durchführung des von Madrid als illegal bezeichneten Unabhängigkeitsreferendums benutzt wurden. Weitere acht Millionen Euro sollen für denselben Zweck veruntreut worden sein.

Die UDEF-Beamten vermuten, dass verschiedene Verbände, die bei der Organisation des Unabhängigkeitsreferendum halfen, indirekt subventioniert wurden. Auch stehen angebliche Zahlungen an ausländische Entwicklungshilfeunternehmen unter Verdacht, mit denen die wirkliche Verwendung der Gelder verschleiert werden sollte. Andererseits werden Zahlungen an die internationalen Beobachter untersucht, die sich am 1. Oktober zum Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien befanden, um den demokratischen Charakter des Volksentscheids zu bestätigen.