Punggye Ri hat ausgedient

Knapp zwölf Jahre lang hat Nordkorea die unterirdische Anlage Punggye Ri für seine umstrittenen Atomwaffentests genutzt. Am Donnerstag wurde die militärische Einrichtung offenbar zerstört. Im Beisein ausgewählter ausländischer Journalisten wurden mehrere Sprengungen vorgenommen. Nordkorea hatte den Schritt vor knapp zwei Wochen als eine Geste des guten Willens vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni angekündigt. Ob dieses tatsächlich stattfindet, steht derzeit in den Sternen.

