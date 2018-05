Bleiburg-Treffen: Schon sechs Anklagen fertig

Nur zwei Wochen nach der Gedenkfeier in Bleiburg (Kärnten) sind die Anklagen gegen sechs Teilnehmer fertig. Die nach dem Verbotsgesetz beschuldigten Kroaten bleiben in U-Haft, in wenigen Wochen soll es bereits die erste Verhandlung geben.

