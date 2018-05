Sobotka sprach mit Orban über Westbalkan und Migration

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat im Vorfeld der im Juli beginnenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs Ungarn einen Besuch abgestattet.

Bei den Treffen mit Ministerpräsident Viktor Orban, Staatspräsident Janos Ader und Sobotkas Amtskollegen Laszlo Köver in Budapest ging es vor allem um die Themen Westbalkan, illegale Migration und Bilaterales.

Zu dem umstrittenen Umgang Ungarns mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) meinte Sobotka laut Aussendung, dass „ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement ein fester Bestandteil der österreichischen Demokratie“ sei.

Kritik sei „ein belebendes Element, das keine starke Demokratie fürchten“ müsse, so der ÖVP-Politiker an die Adresse der ungarischen Regierung. Allerdings gebe es auch NGOs, die „beispielsweise in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise eine durchaus zweifelhafte Rolle gespielt“ hätten, meinte der frühere Innenminister.