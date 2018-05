Frau in Wien getötet: 61-Jähriger festgenommen

Eine 43 Jahre alte Frau ist heute Nachmittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden. Ein 61-Jähriger wurde als Verdächtiger festgenommen. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, war zunächst unklar.

