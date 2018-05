EU-Abgeordnete für Kilometermaut statt Vignette

Die EU-Abgeordneten im Verkehrsausschuss des Europaparlaments haben heute mehrheitlich für eine kilometerabhängige Maut gestimmt. Vignetten, wie sie auch in Österreich üblich sind, sollen 2025 abgeschafft werden, hieß es in Parlamentskreisen. Das letzte Wort ist diesbezüglich aber noch nicht gesprochen. Die europäische Mautregelung „Eurovignette“ muss von den EU-Verkehrsministern und dem EU-Parlament gemeinsam beschlossen werden.

Österreich setzt weiter auf Vignetten

Für Österreich steht eine Änderung des Mautsystems nicht zur Debatte. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sprach sich klar für die Beibehaltung des heimischen Vignettensystems aus. „Im Zuge der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft werde ich mich weiter für die Beibehaltung des jetzigen Vignettensystems einsetzen, da sich dieses über die Jahre als durchaus vernünftig und den Autofahrern gegenüber als fair erwiesen hat“, erklärte Hofer in einer Aussendung.

Außerdem stimmten die EU-Abgeordneten heute für neue Aufschläge für Lastkraftwagen. Vom 1. Jänner 2021 an müssen Lkw für Luft- und Lärmverschmutzung zahlen. Staugebühren können eingeführt werden - unabhängig davon, ob es eine Maut gibt oder nicht, wären Mindestsätze zu befolgen. Mauten wie über den Brenner können um 50 Prozent erhöht werden, dieser Betrag müsste aber an Ort und Stelle in Verkehrsinfrastruktur oder in den Bahnbetrieb investiert werden. Von 2022 aufwärts sollen die EU-Staaten nach dem Willen der EU-Abgeordneten Mauten für Pkw nach CO2-Ausstoß staffeln.