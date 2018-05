Ringen um Standort für neue Sozialversicherung

Das Ringen hat begonnen: Nach dem Land Oberösterreich will sich nun auch Salzburg um den Standort für die neue „Österreichische Gesundheitskasse“ (ÖGK) bemühen. Wie Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) sagte, wolle er sich beim Bund dafür starkmachen, die neue Zentrale in der Landeshauptstadt anzusiedeln.

„Das passt genau in die von uns angestrebte Dezentralisierung. Es müssen nicht alle Einrichtungen in Wien sein.“ Salzburg sei aufgrund der Lage in der geografischen Mitte von Österreich als Standort prädestiniert. Zudem liege die heutige Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) zentral am Hauptbahnhof und verfüge über entsprechende Baugrundstücke für eine allfällige Erweiterung.

„Außerdem haben das Land, die SGKK und die Ärztekammer bisher ausgesprochen gut zusammengearbeitet“, sagte Stöckl. Die drei Partner hätten gemeinsam Initiativen und österreichweite Vorbildprojekte wie die Lehrpraxenfinanzierung für Allgemeinmediziner ausgearbeitet - ein Modell, das später vom Bund übernommen worden sei.