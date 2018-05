Macron fordert „gemeinsame Initiativen“ mit Moskau

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein abgestimmtes Vorgehen bei der Beilegung von internationalen Krisen gedrungen. Es müsse an „gemeinsamen Initiativen“ bei Themen wie der Ukraine, Syrien und dem Iran gearbeitet werden, sagte Macron heute in der Nähe der russischen Metropole St. Petersburg.

APA/AFP/Grigory Dukor

Putin bekräftige seinerseits den Willen zur Zusammenarbeit. Er sei bereit, über „zentrale internationale Fragen“ zu sprechen, „deren Lösung für Frankreich und Russland wichtig sind“, sagte er. Über die aktuellen Krisen um das iranische Atomprogramm und die Konflikte in Syrien und der Ostukraine hatte Putin bereits vor einer Woche mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Sotschi beraten.

Das Gespräch im Konstantinpalast nahe St. Petersburg war der Auftakt zu einem mehrtägigen Russland-Besuch des französischen Staatschefs. Morgen will Macron mit seiner Frau Brigitte der Hunderttausenden Opfer der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gedenken. Danach steht die Teilnahme am 22. Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf dem Programm.