Spionagechef des BVT wegen Dienstverletzung entlassen

Das Innenministerium bestätigte heute Abend die Entlassung eines Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Die Entlassung habe aber nichts mit der BVT-Affäre zu tun, es handle sich um eine Dienstpflichtverletzung. Die Dienstbehörde habe aufgrund der Schwere dieser Verfehlung nicht anders handeln können, hieß es aus dem Ministerium gegenüber der APA.

Der Betroffene habe Akten mit nach Hause mitgenommen, die das BVT aus Geheimhaltungsgründen gar nicht hätten verlassen dürfen, als Schutz vor dem Zugriff durch Dritte auf sensible Dokumente. Das sei nur in den Räumlichkeiten des BVT möglich. Der Referatsleiter habe eine Dienstpflichtverletzung nach Geheimschutzordnung und Informationssicherheitsgesetz begangen.

Anwalt will gegen Entlassung vorgehen

Zuvor hatte die „Die Presse“ (Onlineausgabe) über die Entlassung berichtet. Die als geheim klassifizierten Akten sollen laut Bericht bei der Hausdurchsuchung sogar bei ihm belassen worden sein. Es soll sie einen Tag nach seiner Suspendierung zurückgegeben haben. Der Mann soll nach Eigenangaben die Akten zu Hause aufbewahrt haben, weil er im Pflegeurlaub für seine Tochter von zu Hause gearbeitet habe.

Der Anwalt des entlassenen Spionagabwehrchefs will laut „Presse“ gegen die Entlassung arbeitsrechtlich vorgehen: „Einen Mitarbeiter eines Ministeriums dafür zu entlassen, weil er - wie in diesem Fall sogar während eines Pflegeurlaubes - auch von zu Hause aus gearbeitet hat, ist absurd und lebensfremd“, wird Helmut Engelbrecht in dem Artikel zitiert.

Angesichts der knappen Personalsituation sei das sogar unumgänglich gewesen, argumentiert er. „Schriftstücke wurden dabei stets sorgfältig aufbewahrt, sodass kein widerrechtlicher Zugriff durch Dritte erfolgen konnte. Die Entlassung ist auch deshalb verfehlt, weil dieser Vorwurf dem Ministerium schon seit Monaten bekannt war.“ Die Entlassung sei daher jedenfalls verfristet.