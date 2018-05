Experte Gros zum Problem der EU mit Italien

Die künftige italienische Regierung bereitet Brüssel jetzt schon Sorgen. Gast in der ZIB2 ist Daniel Gros, Direktor des Centre for European Policy Studies in Brüssel.

Trump will Politik des „maximalen Drucks“ fortsetzen

Der US-Präsident sagt das geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ab.

Fotos, Videos und Zeugen als Beweise

Internationale Ermittler sagen, der Flug MH17 wurde von der Armee Russlands abgeschossen.

Der Moscheeverband fühlt sich missverstanden

Nach der Aufregung um Kinder in Uniformen spricht die ZIB2 mit dem Sprecher des ATIB.

Abschied nach 24 Jahren als Wiens Bürgermeister

„War über weiteste Strecken eine tolle Zeit“, sagte Michael Häupl (SPÖ).

Die Unwetter waren lokal und heftig

Wo die Feuerwehren in Niederösterreich im Einsatz sind.

