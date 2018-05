US-Präsident auf Konfrontationskurs

Mit einem Brief an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump das für Juni vereinbarte Gipfeltreffen am Donnerstag wegen „offener Feindseligkeit“ der nordkoreanischen Führung wieder abgesagt. Zeigte sich Trump in dem sehr persönlich gehaltenen Schreiben zumindest teilweise noch versöhnlich, polterte er kurz darauf bei einem Statement gegen Kim: „Unser Militär ist bereit“, um auf „dumme oder unbesonnene“ Handlungen Nordkoreas zu reagieren, sagte Trump.

Lesen Sie mehr …