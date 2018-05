Häupl übergibt an Ludwig – Wie geht es weiter in Wien?

Die rot-grüne Stadtregierung steht vor einem Neubeginn. Denn nach dem Abtritt von Michael Häupl und der Wahl von Michael Ludwig zum neuen Bürgermeister gibt es neues Personal im Wiener Rathaus. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit von SPÖ und den Grünen aus? Christoph Chorherr von den Grünen gibt im Gespräch mit Roman Rafreider einen Ausblick.

Korea-Gipfel abgesagt – Trump will Kim doch nicht treffen

Das angekündigte Treffen in Singapur am 12. Juni wurde schon als historisch eingestuft. Doch offenbar lagen die Unterhändler für die Vorbereitungen dieses Gipfels viel weiter auseinander als bisher vermutetet. Warum steigt Trump gerade jetzt auf die Bremse? Und wie ist die fast zeitgleiche Zerstörung eines Atomtestgeländes vonseiten des Regimes in Nordkorea in diesem Zusammenhang zu erklären? Die ZIB24 mit einer Analyse.

