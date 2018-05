Urlaubseuro: Die günstigsten und teuersten Reiseziele

Wo gibt es den meisten Urlaub für das wenigste Geld? Am günstigsten sind laut der jährlichen Urlaubseuro-Studie der Statistik Austria einmal mehr die osteuropäischen Länder. In Bulgarien bekommen Urlauberinnen und Urlauber für 100 in Österreich verdiente Euro Waren und Dienstleistungen im doppelten Wert. Ähnliches gilt für Rumänien. Die klassischen Mittelmeer-Destinationen locken ebenfalls mit günstigen Preisen. Auch bei Überseereisen ist der Euro oftmals mehr wert als zu Hause.

