Schwere Unwetter in NÖ und der Steiermark

Heftige Unwetter haben in vielen steirischen und niederösterreichischen Bezirken gestern für Feuerwehreinsätze gesorgt. Im steirischen Pernegg an der Mur wurde ein Haus vermurt, in Zwaring waren zwei Personen in einem überfluteten Keller eingeschlossen.

Überflutete Keller in Niederösterreich

In Niederösterreich waren der Raum St. Pölten und Gemeinden in den Bezirken Tulln, Hollabrunn sowie Melk betroffen. Im Raum St. Pölten wurden durch Starkregen mehrere Keller überflutet und Straßen teilweise vermurt. Die B39 musste bei Kotting in der Marktgemeinde Obergrafendorf gesperrt werden, teilte das Landeskommando auf Anfrage mit.

Unwetter-Hotspots im Bezirk Tulln waren am die Gemeinden Tulbing, Sieghartskirchen, Judenau und die Stadt Tulln selbst. Nördlich der Donau waren Großweikersdorf und Hippersdorf in der Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram betroffen. In der Volksschule Grafenwörth kam es zu einem Wassereintritt.