Fußball-WM: Offizielle Hymne veröffentlicht

Die offizielle WM-Hymne der FIFA zur Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft trägt den Titel „Live It Up“ und ist heute auf mehreren Streaming-Plattformen veröffentlicht worden. Der Song ist eine Zusammenarbeit von Nicky Jam („El Perdon“), der Sängerin Era Istrefi („Bon Bon“) - und des Hollywood-Stars Will Smith.

Gemeinsam werden die drei Künstler das Lied beim WM-Finale in Moskau am 15.Juli aufführen, wie das Label Sony Music bekanntgab. Produziert wurde „Live It Up“ von Star-DJ Diplo.

Der aus Boston stammende Reggaeton-Sänger mit dem bürgerlichen Namen Nick Rivera Caminero sagte: „Nicht viele Künstler haben das Privileg, an so etwas teilhaben zu können."

Smith ließ sich zitieren mit den Worten: "Dieses globale Event bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um zu jubeln, zu lachen und die Magie zu erleben.“ Istrefi sprach von einer „unglaublichen und aufregenden Erfahrung“.