Kim erneuert Gesprächsangebot

Nordkorea hält auch nach der Absage durch US-Präsident Donald Trump an einem Spitzentreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und Trump fest. „Wir sind bereit, uns zusammenzusetzen“, so eine Mitteilung des nordkoreanischen Außenministeriums am Freitag. Den Gipfel platzen zu lassen entspreche „nicht den Wünschen der Welt“, hieß es weiter. Das Treffen sei dringend nötig. Trump hatte bei seiner Absage eine Hintertür offen gelassen.

Lesen Sie mehr …