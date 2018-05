Großbrand in Kärntner Müllverbrennungsanlage

In der Mülldeponie und Entsorgungsanlage Tainach in Kärnten ist gestern Nacht ein Feuer ausgebrochen, eine Lagerhalle ist in Vollbrand gestanden. Es bestand die Gefahr, dass giftige Gase aufsteigen. Die Löscharbeiten dauern an, 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

