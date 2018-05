Kunasek lässt Binnen-I in Heer streichen

Das Bundesheer schafft das Binnen-I ab. „Feministische Sprachvorgaben zerstören die gewachsene Struktur unserer Muttersprache bis hin zur Unlesbarkeit und Unverständlichkeit“, so Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in der „Krone“ (Freitag-Ausgabe). So erklärte er das „Aus für sämtliche Formulierungen beim Bundesheer, die den Sprachfluss unnötig beeinträchtigen“.

Der 2001 verordnete „geschlechtergerechte Sprachgebrauch“ habe sich als nicht praxistauglich erwiesen. Sprachliche Gleichberechtigung der Geschlechter werde aber nicht prinzipiell abgelehnt. Wo sich eine Alltagstauglichkeit ergebe, würden Formulierungen wie „die Studierenden“ verwendet.