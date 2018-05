YouTuber John „TotalBiscuit“ Bain gestorben

Der Spielekritiker und bekannte britische YouTuber John „TotalBiscuit“ Bain ist tot. Er starb gestern im Alter von 33 Jahren, wie seine Frau Genna im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Bain erkrankte 2014 an Krebs, in den letzten Monaten verschlechterte sich sein Zustand.

John Peter Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/XchUMNDYXC — TotalBiscuit. (@Totalbiscuit) 24. Mai 2018

Bekanntheit durch „WTF is...“-Videos

Unter dem Namen „TotalBiscuit“ veröffentlichte Bain in den vergangenen Jahren über 3.000 Videos. Bekannt wurde er vor allem mit der Reihe „WTF is...“, in der er neue Videospiele vorstellte. Vor allem bis dahin unbekannte Titel profitierten von der Präsentation - zuletzt hatte Bains Kanal über zwei Millionen Abonennten.

Bain galt als Kritiker vieler teuer produzierter Spiele, oft prangerte er auch die Geschäftspraktiken größerer Verleger an. In der „Gamergate“-Kontroverse, bei der unter anderem gegen zahlreiche Frauen innerhalb der Videospielbranche gehetzt wurde, bezog Bain eine neutrale Position und sah vor allem Einzelpersonen für die Aufregung verantwortlich, wofür er scharf kritisiert wurde.

Kanal soll von Bains Frau weitergeführt werden

Im Jahr 2014 gab Bain über Soziale Netzwerke bekannt, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. In seinen Onlineauftritten informierte er regelmäßig über seine Erkrankung, Videos produzierte er weiterhin. Anfang Mai gab er bekannt, dass er keine Kritiken mehr veröffentlichen werde.

„Es war ein Privileg“, so Bain. „Danke, dass ihr mich in euer Leben gelassen habt und mir so etwas Wichtiges erlaubt habt wie zu entscheiden, wie ihr euer hart verdientes Geld ausgebt.“ Bains YouTube-Kanal soll künftig von seiner Frau weitergeführt werden.