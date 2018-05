Vorwürfe von über hundert Frauen

Am Donnerstag wurden die seit sieben Monaten laufenden Ermittlungen gegen US-Filmproduzent Harvey Weinstein in den USA auf Bundesebene ausgeweitet. Am Freitag schließlich stellte sich der einstige Hollywood-Mogul der Polizei in New York. Mehr als hundert Frauen werfen dem 66-Jährigen vor, sie sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Weinstein hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Seine Kautionsbedingungen sollen schon im Voraus festgelegt worden sein.

