Spaniens Sozialisten wollen Rajoy stürzen

Vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals der spanischen Konservativen planen die Sozialisten einen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mariano Rajoy. Das teilte die Partei heute mit.

Es ist unklar, ob die Initiative im Parlament gelingt. Um Rajoy zu stürzen, sind die Sozialisten auf Stimmen der populistischen Podemos und der liberalen Ciudadanos angewiesen. Ciudadanos forderte heute Neuwahlen. Falls diese nicht ausgerufen würden, sei man zu dem Misstrauensantrag gegen Rajoy bereit, erklärte die liberale Partei.

Schwarze Kassen für Wahlkämpfe

Der frühere Schatzmeister der Konservativen, Luis Barcenas, war gestern zu 33 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wurden Geldwäsche, persönliche Bereicherung und Steuerstraftaten zur Last gelegt. Die Taten stehen mit schwarzen Kassen in Zusammenhang, die die Partei in den 1990er und frühen 2000er Jahren für Wahlkämpfe nutzte. Die Affäre belastet Rajoys Regierung schon länger.