Barockfestival St. Pölten im Zeichen der Liebe

Unter dem Motto „All About Love“ geht in St. Pölten von 9. bis 23. Juni das 13. Barockfestival in Szene. Internationale Stars treffen dabei auf österreichische Größen, unter anderem in der Franziskanerkirche und in der ehemaligen Synagoge.

Mehr dazu in noe.ORF.at