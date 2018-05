Frau erstochen: Ehemann gesteht Tat

Ein 61-jähriger Mann hat heute gestanden, gestern seine Ehefrau in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet zu haben. Er gab als Motiv Eifersucht an. Noch keine Spur hat die Polizei nach dem Mord an einem 32-Jährigen in Ottakring.

