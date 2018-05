ÖBB filmen aggressive Zugsgäste mit Bodycams

Nach mehreren Übergriffen auf Zugsbegleiter erhöhen die ÖBB die Sicherheitsmaßnahmen. Als erstes Bundesland werden in Kärnten die Zugsbegleiter regulär Bodycams, also kleine Kameras, am Körper tragen.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at