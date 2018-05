Hitzeschäden an Leichnam von Johannes XXIII.

Der Leichnam des 2014 heiliggesprochenen Papstes Johannes XXIII., den der Vatikan in seinen Geburtsort Sotto il Monte in der lombardischen Provinz Bergamo bringen ließ, macht der Kurie zu schaffen. Hitze habe unerwartet Schäden an den Händen des Papstes verursacht, berichtete die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ (Freitag-Ausgabe).

