Dicke Kinder: Mittelmeer-Kost am Mittelmeer unpopulär

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kämpfen Kinder und Jugendliche in Zypern, Griechenland, Italien und Spanien am meisten mit Übergewicht. Die Mittelmeer-Kost, eine Ernährungsform, die als besonders gesund gilt und eine hohe Lebenserwartung verspricht, hat für sie offenbar ausgedient.

Sie nehmen zu wenig Fisch, Gemüse und gutes Pflanzenöl zu sich, die am Mittelmeer traditionell zur Küche gehören. Ausgerechnet jene Kinder, die am weitesten von diesem Meer entfernt wohnen, haben die geringsten Gewichtsprobleme.

