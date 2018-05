Wieder Aktivist in Saudi-Arabien festgenommen

Rund einen Monat vor dem Ende des Frauenfahrverbots geht Saudi-Arabien weiter mit harter Hand gegen Menschenrechtler vor. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte heute mit, der bekannte Aktivist Mohammed al-Badschadi sei am Vorabend festgenommen worden. Die Umstände der Festnahme seien unklar. Badschadi saß in der Vergangenheit bereits mehrfach in Haft.

Im Mai waren in dem ultrakonservativen Königreich nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bereits elf Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen worden, darunter bekannte Frauenrechtlerinnen. Diese hatten sich für das Ende des Frauenfahrverbots eingesetzt. Drei von ihnen wurden Amnesty International zufolge mittlerweile wieder freigelassen.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hatten die Festgenommenen Kontakte zu feindlichen ausländischen Mächten, weil sie die Regierung unterwandern wollten. Ende Juni soll in dem autoritär regierten Land das Frauenfahrverbot aufgehoben werden.