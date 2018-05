Anwalt will Unschuld beweisen

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist erstmals wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Dem 66-Jährigen werden Vergewaltigung und erzwungener Oralsex vorgeworfen, teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan am Freitag mit. Die Taten in den Jahren 2004 und 2013 richteten sich gegen zwei verschiedene Frauen. Weinsteins Anwalt kündigte an, sein Mandant werde auf nicht schuldig plädieren. Gegen eine Kaution von einer Million Dollar bleibt dieser jedenfalls vorerst auf freiem Fuß.

