Putin weist Vorwürfe wegen MH17-Abschuss zurück

Der russische Präsident Wladimir Putin hat jüngste Vorwürfe gegen sein Land im Zusammenhang mit dem Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugzeugs MH17 über der Ostukraine vor vier Jahren zurückgewiesen. „Natürlich nicht“, antwortete Putin heute beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf die Frage, ob das Passagierflugzeug im Juli 2014 durch eine russische Rakete abgeschossen wurde.

Eine internationale Untersuchungskommission war gestern zu dem Schluss gekommen, die Rakete, die das Flugzeug abgeschossen habe, sei von der 53. Flugabwehrbrigade der russischen Armee abgefeuert worden. Das internationale Ermittlungsteam besteht aus Experten der Länder, aus denen die Opfer stammten. Ein Großteil der 298 Opfer waren Niederländer, 28 waren Australier.

„Kein Vertrauen“ in Untersuchung

Putin sagte, dass Russland den niederländischen Untersuchungserkenntnissen nicht vertraue. Moskau sei nämlich nicht in die Untersuchung involviert gewesen. Dagegen schlossen sich mehrere westliche Regierungen den Erkenntnissen der Niederlande an, darunter die USA, Deutschland und Großbritannien.

„Wir fordern Russland auf, die Verantwortung anzuerkennen und zu kooperieren, um die Wahrheit herauszufinden und Gerechtigkeit für die Opfer des Flugs MH17 zu erlangen“, sagte der niederländische Außenminister Stef Blok. Die Niederlande und Australien würden finanzielle Entschädigungen verlangen, und ein möglicher nächster Schritt sei, den Fall vor ein internationales Gericht zu bringen.

Appelle von EU und NATO

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte Moskau in einer Erklärung auf, „seine Verantwortung zu übernehmen“ und vollständig an allen Bemühungen mitzuwirken, um die Schuldfrage in dem Fall zu klären. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg appellierte ebenfalls an Russland, „Verantwortung zu übernehmen“.

Bellingcat: Russischer Offizier verantwortlich

Das Recherchenetzwerk Bellingcat identifizierte nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Hauptverantwortlichen. Es handle sich um einen hohen russischen Offizier, berichtete Bellingcat in Den Haag. Der Offizier sei 2014 in der Ostukraine verantwortlich für den Transport des Luftabwehrraketensystems vom Typ Buk von und nach Russland gewesen. Bellingcat hatte bereits mehrmals versucht, die Geschehnisse zu rekonstruieren. Allerdings gibt es auch grobe Zweifel an den Methoden und Schlussfolgerungen des Netzwerks.