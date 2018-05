Gespräche über Ministerliste in Italien dauern an

Die Verhandlungen über die Zusammensetzung der neuen Regierung in Rom dauern weiter an. Mit der Vorstellung der Ministerliste wird am Wochenende gerechnet, verlautete heute aus dem Umfeld der Fünf-Sterne-Bewegung. Probleme treten wegen der Besetzung des Postens des Wirtschaftsministers auf, berichteten italienische Medien.

Der designierte Premier Giuseppe Conte besuchte am Nachmittag Staatspräsident Sergio Mattarella und berichtete ihm über die Entwicklung bei der Zusammensetzung der neuen Regierung. Es handelte sich um ein informelles Gespräch, bei dem Conte Mattarella keine Ministerliste vorlegte, so italienische Medien.

Umstrittener Kandidat für Wirtschaftsministerium

Conte stößt laut Insidern auf Probleme mit der Besetzung des Wirtschaftsministeriums. Die rechte Lega, Juniorpartner in einer möglichen Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung, beharre auf der Nominierung des europakritischen Ökonomen Paolo Savona als Wirtschaftsminister, hieß es. Staatsoberhaupt Mattarella deutete den Medienberichten zufolge jedoch an, gegen Savona zu sein.

Der Ökonom sieht den Euro als „deutsches Gefängnis“ für Italien. Der 81-jährige Euro-Skeptiker, der über Erfahrungen im Finanzsektor, in der Wissenschaft, aber auch als Industrieminister verfügt, droht die Finanzmärkte mit eurokritischen Ansichten zu verschrecken.

Zuvor hatte Conte die Chefs der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, getroffen. Beratungen wurden über die Ministerliste geführt. „Das Treffen ist gut verlaufen. Wir verstehen uns, als hätten wir jahrelang zusammengearbeitet“, sagte Di Maio, ohne Angaben zum Thema Wirtschaftsminister zu machen.