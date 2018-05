Formel 1: Vettel möchte mehr Emotionen zeigen

Heute ist in Monte Carlo, wo am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins) der Grand Prix von Monaco über die Bühne geht, traditionell Ruhetag. Zeit genug also, um Ferrari-Star Sebastian Vettel aus seinem Seelenleben erzählen zu lassen. Er bedaure etwa, dass man negative Emotionen nicht mehr ausleben könne, sagte der Deutsche. Ausraster würden nicht mehr verziehen, negative Reaktionen passten „anscheinend nicht mehr in unsere Zeit“.

