Neuer Wiener Bürgermeister Michael Ludwig

24 Jahre war Michael Häupl Bürgermeister in Wien. Seit gestern heißt der neue Bürgermeister Michael Ludwig. Was will er anders machen, wie will er den langsamen Niedergang der SPÖ in Wien stoppen? Dazu ist Michael Ludwig Gast bei Lou Lorenz-Dittlbacher.

Historische Abstimmung

In Irland findet heute eine historische Abstimmung darüber statt, ob Abtreibungen künftig legalisiert werden sollen oder nicht. Bis heute gilt in dem erzkatholischen Land ein striktes Abtreibungsverbot. Bei Verstößen drohen Frauen bis zu 14 Jahre Haft.

Erste Beschwerden

Seit heute gilt in der gesamten Europäischen Union die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Damit ist Datenschutz ab sofort einheitlich geregelt. Es gibt auch schon erste Beschwerden gegen Facebook und Google.

Schlechte Ergebnisse bei der Zentralmatura

In Mathematik sind die Ergebnisse wieder schlechter. Besonders in den berufsbildenden Schulen haben die Maturanten schlecht abgeschnitten. Nun soll es Reformen geben.

Anklage gegen Medienmogul

US-Filmproduzent Harvey Weinstein stellte sich der Polizei. Mehr als hundert Frauen werfen dem 66-Jährigen vor, sie sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Weinstein hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Jetzt wurde Anklage erhoben.

