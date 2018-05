Vilimsky: Name der Zeitschrift „Aula“ wird verschwinden

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky glaubt nicht, dass die durch rechtsradikale Beiträge in die Kritik geratene Zeitschrift „Aula“ unter diesem Namen weiter bestehen wird. „Ich gehe davon aus, dass der Name ‚Aula‘ vom Markt verschwindet“, sagt Vilimsky im „Standard“ (Wochenendausgabe). „Die Marke ist so beschädigt, dass sie keine Zukunft hat.“

Neuaufstellung angekündigt

Gestern hatten die Eigentümervertreter bereits angekündigt, dass sich die „Aula“ im Juni inhaltlich und personell komplett neu aufstellen wolle. „Auch seitens des Eigentümers ist man mit der Zeitschrift ‚Die Aula‘ unzufrieden“, hatte der Freiheitliche Akademikerverbandes (FAV) Steiermark erklärt.

Bereits Ende April wurden die Eigentumsverhältnisse verändert. Die „Freiheitlichen Akademikerverbände“ Kärnten sowie Wien, Niederösterreich, Burgenland kündigten ihren Rückzug an.

Rassistische und antisemitische Artikel

Die Zeitschrift fällt immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Artikeln auf. So wurden vor Jahren die 1945 aus dem KZ Mauthausen befreiten Häftlinge als „Landplage“ und „Kriminelle“ bezeichnet.

In der aktuellen Mai-Ausgabe wird Österreichs Song-Contest-Teilnehmer Cesar Sampson als „Quotenmohr“ verunglimpft. Vilimsky hatte angekündigt, dass sich die FPÖ für diesen Beitrag bei Sampson entschuldigen werde. Parteichef Heinz-Christian Strache werde den Musiker auf Kaffee und Kuchen einladen, so Vilimsky gegenüber der „Krone“ (Onlineausgabe).