Tesla fliegt Batterieproduktionsband in die USA

Der US-Elektroautopionier Tesla greift bei der Herstellung seines Fahrzeugmodells Model 3 zu ungewöhnlichen Mitteln. Das Unternehmen verfrachtete eine neue Batterieproduktionslinie in sechs Flugzeugen von Europa nach Kalifornien, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Mit dem Transport von Robotern und Ausrüstung per Flugzeug soll die Akkuproduktion des Model 3 beschleunigt werden. „Wie gewöhnlich bei Tesla passiert alles in einer großen Eile, und Geld scheint kein Hindernis zu sein“, hieß es in den Kreisen. Tesla wollte sich dazu nicht äußern. Ein Transport von Produktionsausrüstung auf dem Luftweg ist teuer und kommt in der Autobranche so gut wie nicht vor.

Weit hinter Erwartungen

Unternehmenschef Elon Musk hat sich vorgenommen, die Produktion des Fahrzeugmodells bis zur Jahresmitte auf 5.000 Stück in der Woche zu steigern. Dadurch will Tesla den Aufstieg von einem Nischenanbieter zu einem Massenhersteller von Elektroautos schaffen. Ende März rollten erst etwas mehr als 2.000 Fahrzeuge von den Produktionsbändern, womit sich Tesla zwar steigerte, das selbst gesteckte Ziel von 2.500 Autos aber verfehlte.

Tesla ist nach Jahren des Wachstums in schwierigeres Fahrwasser gekommen. Es gab immer wieder Probleme in der Produktion, und Experten sehen die Fertigungsziele mit Skepsis. Zuletzt riet „Consumer Reports“, eines der einflussreichsten US-Verbrauchermagazine, von einem Kauf des Model 3 ab.

Musk auf Feldzug gegen Medien

Um die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, hat Musk eine umfassende Reorganisation des Managements angekündigt. Vor diesem Hintergrund und der wachsenden Kritik an Tesla befindet sich Musk selbst derzeit auf einem Feldzug gegen die Medien. Diese betrieben „selbstgefällige Heuchelei“ und seien auf der Suche nach Klicks und Reichweite. Das sei eine heikle Situation, da Tesla keine Werbung schalte und die Hersteller herkömmlicher Autos zu den größten Anzeigenkunden zählten.

Später kündigte Musk eine Website zur Bewertung des Wahrheitsgehalts von Artikeln an, die einen „Glaubwürdigkeitswert“ für Journalisten und Publikationen liefern solle. Er erwäge die Seite „Pravda“ zu nennen, was auf russisch „Wahrheit“ bedeutet und einst Titel des sowjetischen Parteiblatts war. Musk ließ Twitter-Nutzer dann abstimmen, ob er eine solche Website einrichten solle. Die Auswahloptionen: „Ja, das wäre gut“ oder „Nein, Medien sind toll“.