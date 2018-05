15 Menschen bei Fluchtversuch in Libyen getötet

Bei einem Fluchtversuch aus der Gefangenschaft von Menschenhändlern in Libyen sind einer Hilfsorganisation zufolge bereits am Mittwoch mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Sie seien von den Geiselnehmern angeschossen worden, als diese sie wieder einfangen wollten, berichteten die NGO Ärzte ohne Grenzen (MSF) gestern Abend.

Bis zu drei Jahre in Geheimgefängnissen

Mehr als 100 Menschen seien zuvor aus einem Geheimgefängnis der Menschenhändler nahe der Stadt Bani Walid im Nordwesten des Landes ausgebrochen. 25 Verletzte würden in einem Krankenhaus betreut. Die Überlebenden, vor allem Teenager, stammten den Angaben zufolge hauptsächlich aus Eritrea, Äthiopien und Somalia. Sie strebten Asyl in Europa an. Einige von ihnen berichteten laut Ärzte ohne Grenzen, sie seien bis zu drei Jahren gefangen gehalten worden.

Dabei seien sie in der Gegend um Bani Walid und der nahen Stadt Nesma mehrfach verkauft worden. Viele von ihnen hatten sichtbare Narben, Brandflecken und infizierte Wunden. Bis zu 40 Menschen, vor allem Frauen, seien in dem Gefängnis zurückgelassen worden.

In zwei Tagen knapp 1.500 Flüchtlinge auf gerettet

Europäische Grenzschützer und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) retteten unterdessen bei gemeinsamen Einsätzen am Donnerstag und gestern knapp 1.500 Flüchtlinge auf dem zentralen Mittelmeer. Nach Angaben von Italiens Küstenwache von gestern waren an den Einsätzen die italienische Marine, Schiffe von NGOs sowie der EU-Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex beteiligt. Die italienische Küstenwache koordinierte den Einsatz. Allein gestern wurden demnach bei sieben Einsätzen 1.050 Flüchtlinge gerettet.