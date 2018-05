Gewinnspiel mit Abofalle bei GTI-Treffen

Das GTI-Treffen am Wörthersee lockt jedes Jahr Zehntausende Fans getunter Autos an. Doch ein Standbetreiber aus Deutschland ist der Arbeiterkammer (AK) seit Jahren ein Dorn im Auge. Unter wechselnden Firmennamen wirbt das Unternehmen mit einem Gewinnspiel über 30.000 Euro. Was die meisten Besucher dabei übersehen: Mit ihrer Unterschrift tappen sie in eine Abofalle.

Mehr dazu in help.ORF.at