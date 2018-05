15-Jähriger verwüstete Küche bei Pommeszubereitung

Ein 15-jähriger Bursch hat gestern in einer Wohnung in Wien-Hernals Pommes frites zubereiten wollen. Dabei setzte er allerdings die Küche in Brand und verletzte sich an den Unterarmen. In der Küche entstand ein Totalschaden.

Mehr dazu in wien.ORF.at