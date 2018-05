Kim traf überraschend Moon

Erst die Absage, dann die Absage der Absage: Laut US-Präsident Donald Trump könnte es am 12. Juni nun doch zum Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kommen. Beide Seiten zeigten sich am Freitag nach der abrupten Aufkündigung des Treffens durch Trump am Vortag gesprächsbereit. Trumps Zickzackkurs lässt viele Beobachter ratlos zurück. Für Kim könnte das Verwirrspiel ein Vorteil sein. Er traf am Samstag überraschend den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In.

Lesen Sie mehr …