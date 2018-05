Suche nach Weg für Treffen mit Trump

Die Chancen auf ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind trotz der Volten der vergangenen Tage offenbar intakt. Trump hatte am Freitag weniger als 24 Stunden nach seiner abrupten Absage ein Treffen mit Kim am 12. Juni erneut in Aussicht gestellt. Am Samstag kam es zu einem überraschenden Treffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae an der innerkoreanischen Grenze. Sie hätten sich ausgetauscht, um den Weg für den Gipfel zwischen Kim und Trump zu ebnen, heißt es aus Seoul.

