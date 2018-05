Champions League: „Reds“ stehen Reals Hattrick im Weg

Nur noch Liverpool steht zwischen Real Madrid und dem historischen Hattrick in der UEFA Champions League. Im Finale heute (Spielbeginn 20.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream, Übertragungsbeginn ist um 19.05 Uhr) verspricht „Reds“-Coach Jürgen Klopp einen harten Kampf. „Wir werden richtig ‚on fire‘ sein“, sagte der Deutsche. Favoriten in Kiew sind aber die „Königlichen“. Und Superstar Cristiano Ronaldo stellte klar: „Wir wollen wieder Geschichte schreiben.“

