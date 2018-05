„Stille Revolution“

Die Irinnen und Iren haben sich bei einem Referendum am Freitag klar gegen das strikte Abtreibungsverbot in ihrem Land ausgesprochen. 66 Prozent stimmten für eine Aufhebung der strengen Regeln, wie das am Samstagabend veröffentlichte offizielle Ergebnis zeigt. Ministerpräsident Leo Varadkar begrüßte die Entscheidung. Er sprach von „einer stillen Revolution“. In Dublin versammelten sich tausende Menschen, um das Ergebnis zu feiern. Gegner sprachen hingegen von einer „historischen Tragödie“.

Lesen Sie mehr …