Formel 1: Ricciardo rast zur Monte-Carlo-Poleposition

Erstmals in dieser Saison geht weder Sebastian Vettel noch Lewis Hamilton aus der Poleposition in einen Formel-1-Grand Prix. Im Qualifying für den Klassiker in Monte Carlo raste Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo wie schon in allen Trainings zur Bestzeit und startet damit morgen (15.10 Uhr, live in ORF eins) zum zweiten Mal in seiner Karriere vom ersten Platz in ein Rennen.

Der Australier verwies den deutschen Ferrari-Star und den britischen Mercedes-Weltmeister auf die Startplätze zwei und drei. Ein Desaster erlebte hingegen Ricciardos Teamkollege Max Verstappen.

