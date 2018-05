BVT-Affäre: Gridling mit Kickl-Aussprache zufrieden

Der wiedereingesetzte Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Peter Gridling, hat sich heute gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal zufrieden über die gestrige Aussprache mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gezeigt. Es habe sich um ein konstruktives Gespräch gehandelt, so Gridling.

Gespräch über Umbau

Dabei soll Kickl auch von Gridling angestoßene Neuerungen zur Verbesserung der Qualität der Arbeit des Verfassungsschutzes unterstützt haben. Man habe zudem über den im Regierungsprogramm vorgesehenen Umbau der Geheimdienste gesprochen.

Ein gemeinsames Anliegen sei es, das BVT aus den Negativschlagzeilen zu bringen, so Gridling. Bereits gestern hatte auch Kickls Büro von einem „sehr konstruktiven“ Treffen „in guter Atmosphäre“ gesprochen.

Fragen zu entlassenem Spionagechef

Gegenüber dem Mittagsjournal äußerte sich Gridling auch zu der jüngsten Entlassung seines Abteilungsleiters für Spionageabwehr. Diesem wird vorgeworfen, geheime Unterlagen mit nach Hause genommen zu haben. Sein Anwalt, Otto Dietrich, hält diesen Vorwurf für „sehr paradox, wenn man bedenkt, dass durch die Vorgehensweise dieser BVT-Ermittlungen Arbeitsmethoden, Ressourcen des BVT in die Öffentlichkeit getragen werden.“

Zudem sei Arbeit zu Hause aufgrund des Personalmangels im BVT gang und gäbe gewesen. Er halte es auch für keinen Zufall, dass die Entlassung kurz nach der Aufhebung der Suspendierung ausgesprochen wird, so Dietrich gegenüber dem Mittagsjournal.

Verweis auf Vertrauen im Ausland

Gridling stellte sich in der Causa jedoch auf die Seite des Ministers: Nachlässiger Umgang mit Informationen von ausländischen Geheimdiensten könne dazu führen, dass das BVT im Ausland an Vertrauen verliere, so der BVT-Chef.

Dass die Staatsanwaltschaft geheime Akten aus dem BVT beschlagnahmen durfte und dass diese auf dem Umweg über die Akteneinsicht durch Anwälte und Strafverteidiger öffentlich bekannt werden könnten, hält er aber für problematisch.

Gridling glaubt an Einstellung der Ermittlungen

Auf die Frage, ob er Kickl die Suspendierung übel nehme, sagte Gridling, er sei Beamter, seine Richtlinien seien die rechtlichen Rahmenbedingungen und das sehe auch Kickl so. Kickl habe die Aufhebung der Suspendierung zur Kenntnis genommen.

Gridling geht zudem davon aus, dass auch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden, zumal ein Belastungszeuge die Aussagen gegen ihn stark relativiert habe. Er habe sich nichts vorzuwerfen und werde auch einen Antrag auf Einstellung der Ermittlungen stellen, so Gridling.

Audio dazu in oe1.ORF.at