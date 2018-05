Tennis: Thiem gewinnt in Lyon Jubiläumstitel

Zwei Tage vor seinem Start in die French Open hat sich Dominic Thiem einen großen Schub Selbstvertrauen geholt. In Lyon gewann der 24-jährige Niederösterreicher gestern seinen zehnten Titel auf der ATP-Tour. Das Finale gegen den Franzosen Gilles Simon drehte Thiem nach einem 0:1-Satzrückstand noch erfolgreich um. Nach Buenos Aires ist es der zweite Titel für Thiem in diesem Jahr.

